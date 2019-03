Манчестър Юнайтед - Саутхамптън 2:1, гледайте на живо

Манчестър Юнайтед и Саутхамптън играят при резултат 2:1 в мач от 29-ия кръг във Висшата лига. Фантастично попадение отбеляза за гостите Ян Валери, който заби истински снаряд в мрежата на Давид Де Хеа. Андреас Перейра възстановява равенството в 54-ата минута, след прекрасен изстрел от над 30 метра. Само пет минути по-късно бразилеца изведе Лукаку в наказателното поле, а белгийският таран прати топката в обратния ъгъл на вратаря.

Мениджърът на домакините Оле Гунар Солскяер прави две промени сред своите титуляри - Андреас Перейра и Маркъс Рашфорд се завръщат сред титулярите, след като останаха на скамейката през седмицата при победата над Кристъл Палас с 3:1. Норвежкият наставник продължава да има доста сериозни проблеми с контузени играчи, след като в лазарета продължават да са Неманя Матич, Антъни Марсиал, Андер Ерера и Джеси Лингард.

