Ето защо фирмите за спортно облекло наливат толкова много пари в английските отбори

Puma също спечелиха от това. По това време те плащаха едва по 1 млн. паунда на година, за да обличат Лестър - сделка, подписана през 2012 г., когато тимът беше в Чемпиъншип. Изведнъж, тяхната марка беше наблюдавана от целия свят. Оттам ще продължат да печелят, защото в емблематичните снимки на капитана Puma is now the official gear provider for Manchester City, taking Nike's place pic.twitter.com/gHNXfzH5Sk — TicToc by Bloomberg (@tictoc) March 2, 2019 Спонсорските договори са подобни на тези на играчите



Контрактът на Манчестър Сити с Puma за 65 млн. паунда на година е забележително увеличение на 20-те млн. паунда, които получават в момента от Nike. Той поставя клуба на едно ниво с основните му конкуренти във Висшата лига. Това е с 5 млн. паунда годишно от това, което



Спонсорските договори за екипи всъщност са подобни на тези, които играчите подписват с клубовете. Те включват фактори, свързани с представянето на тима, като това Сити да спечели Висшата лига или Шампионската лига. Не си мислете, че това означава, че от Puma ще се надяват клубът да се провали в преследването на тези цели, за да не се налага да плащат повече. Напротив, от германската фирма ще искат Сити да имат успехи както в Англия, така и в Европа. Колкото повече Сити печелят, толкова по-голям глобален обхват ще имат, което ще е от голяма полза за Puma. Както каза изпълнителният директор на фирмата Бьорн Гулден пред Financial Times: “Колкото повече плащаме, толкова по-добра е сделката”.

How do they get their money back?



Нека започнем с продажбите на тениски. В момента една реплика на официалната тениска на отбор може да струва 70 паунда. Дори когато клубът и разпространителите вземат своя дял, остава голяма печалба и за производителя. Смята се, че през сезон 2015/16, когато Лестър спечелиха титлата, Puma са пуснали в продажба 25 хиляди тениски. През сезон 2016/17, очевидно очаквайки вълни от нови фенове, те увеличили бройката на 100 хиляди. Предполага се, че Манчестър Юнайтед продават между 10 и 15 пъти повече от това. Все пак можеш да влезеш, в който и да е спортен магазин във всеки един голям град в света и ще има голям шанс там да намериш тези разпознаваеми червени фланелки. Спонсорските договори не важат единствено за тениските, разбира се. Искаш гащетата и чорапите, които допълват фланелката на Юнайтед? Те също ще носят логото на Adidas. Същото важи и за корите и за вратарските ръкавици.



Ето защо Puma наливат толкова много пари в Манчестър Сити. Те ще могат да си продават стоката от юли, като сделката включва и другите клубове на собствениците на Сити в Австралия, Испания, Уругвай и Китай. Фланелките в модерния футбол са заприличали на билбордове. Имаш логото на Nike, Adidas или Puma на гърдите си, а под него и спонсор, както и още един на ръкава. Можете да видите защо това е толкова примамливо за букмейкърските компании. По този начин те се рекламират в момент, в който хората у дома биха поискали да заложат на футбол.

Популярността на Висшата лига е машина за пари



Висшата лига достига до огромна телевизионна аудитория, така че не е учудващо защо марките искат да се обвържат с най-големите клубове. Това не се отнася само за производителите на спортни облекла.



В наши дни е нормално за клубовете да имат многобройни партньори. Челси, например, имат споразумения с Nike, Yokohama, Carabao, Beats, EA Sports, Ericsson, Hublot, Hyundai, Levy Restaurants, Millennium Hotels, MSC Cruises, Sony Music, Sure, Vitality и William Hill.



