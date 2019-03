Терезе Йохауг спечели титлата в масовия старт на 30 км и завоюва трето злато от Световното

Норвежката Терезе Йохауг спечели титлата в масовия старт на 30 км свободен стил на световното първенство по ски-бягане в Зеефелд (Австрия). 30-годишната Йохауг поведе още в началото на състезанието и финишира за 1:14.26.6 часа. Тя завърши на 36.8 секунди преди сънародничката си Ингвилд Флугстад Йостберг.

