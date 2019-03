Зимни спортове Микаела Шифрин спечели Световната купа за трета поредна година 02 март 2019 | 14:20 0 0 0 0 2 Американката Микаела Шифрин спечели за трета поредна година Световната купа по ски-алпийски дисциплини, обявиха официално от Международната федерация по ски. 23-годишната Шифрин има непреодолим аванс на върха в генералното класиране от 719 точки пред втората Петра Влъхова (Словакия) седем старта преди края на сезона (за победа се дават 100 точки за СК). От ФИС потвърдиха за спечелената от Шифрин Световна купа, въпреки че днес няма състезания при жените, след като супергигантския слалом в Сочи (Русия) беше отложен за утре заради обилен снеговалеж. Освен това единия от планираните два супергигантски слалома няма да се състои.

Thank you. Simply, thank you.#weareskiing pic.twitter.com/Fm46Iw4GPl — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) March 2, 2019 Днешното състезание трябваше да се проведе на мястото на отложения супергигантски слалом от Санкт Антон (Австрия) в началото на януари. Първоначално в Сочи днес трябваше има спускане за жени, след това беше решено да бъде супергигантски слалом, но в крайна сметка надпреварата беше отложена за утре. Така вместо планирани две състезания в Сочи остава само едно и затова до края на сезона има само още седем старта. Шифрин и Влъхова отказаха участие в стартовете в Русия. Микаела Шифрин има 14 победи за Световната купа през този сезон до момента.

