Доминик Парис спечели спускането в Квитфиел

Италианецът Доминик Парис спечели предпоследното спускане за сезона от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в норвежкия зимен център Квитфиел и запази минимални шансове за спечелване на малкия кристален глобус в дисциплината.

Парис е втори в подреждането с 420 точки, с 80 по-малко от швейцареца Беат Фойц, който днес остана на второ място. Италианецът, който спечели световната титла в супергигантския слалом в Оре през миналия месец, завърши за 1:45.74 минута и записа трета победа за сезона в спускане и 11-а в кариерата си.

Bellissimo



Dominik Paris powers to the Super-G world title in Sweden #Are2019 pic.twitter.com/RrRcNNSArD