Солскяер дава капитанската лента на Погба

Звездата на Манчестър Юнайтед Пол Погба се очаква да бъде новият капитан на тима от следващия сезон, твърди "Сън". Както е известно настоящият такъв Антонио Валенсия е с изтичащ договор, а клубът се отказа от опцията да го удължи автоматично с още една година. Така, в случай че еквадорецът напусне "Олд Трафорд" през лятото, капитанската лента ще остане вакантна. По всичко личи, че Оле Гунар Солскяер ще остане за постоянно като мениджър на тима и именно той ще реши кой да е новият капитан. Според изданието неговият избраник е Погба, като норвежецът бил впечатлен от лидерските качества на французина. "Можете да видите какво означаваше спечелването на световната титла за него. Така че, да - за мен Погба има потенциал да бъде капитан", заяви Солскяер по-рано през сезона. Халфът демонстрира невероятна форма при временния наставник на отбора с 9 гола и 7 асистенции в 14 мача. Pogba set to be named Man Utd captain with Valencia ready to leave in summer | @ncustisTheSun https://t.co/EJPlIAkR6J pic.twitter.com/Bfn5Rr4hay — The Sun Football (@TheSunFootball) March 1, 2019 Интересното е, че през тази кампания Погба записа няколко мача с капитанската лента в отсъствието на Валенсия, но впоследствие Жозе Моуриньо го лиши от ролята му на заместник капитан, която в момента се изпълнява от Ашли Йънг.

