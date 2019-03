Давид Вийя отбеляза първото си попадение в Япония

Давид Вийя реализира първи си гол след трансфера в Висел Кобе. Испанският нападател отбеляза единственото попадение за успеха с 1:0 на Висел у дома над Саган Тосу, където играе Фернандо Торес. Голът падна в 54-ата минута след грешка в защитата на Саган.

David Villa scores his first Goal for @vissel_kobe ! #legend #worldcupchampionpic.twitter.com/WKQnwbTIhq