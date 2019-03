Каролина вкара пет на Сейнт Луис

Каролина победи категорично с 5:2 у дома Сейнт Луис в двубой от редовния сезон от Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Себастиан Ейхо и Джъстин Форк се отличиха с попадение и асистенция, а техните съотборници Джордан Стал и Джъстин Уилямс също реализираха попадения в мрежата на Блус. Андрей Свечников се разписа на празна врата за 5:2 в последните секунди на мача.

