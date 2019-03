Баскетбол Барселона победи Реал Мадрид в баскетболното Ел Класико от Евролигата 02 март 2019 | 10:18 - Обновена 0 0 0 0 5



Преди началото на двубоя беше почетена легендата на клуба Хуан Карлос Наваро, който игра за Барселона между 1997 и 2018 година. На специална церемония беше изваден от употреба екипа с номер 11, който Наваро носеше при каталунците. За победителите се отличи Тома Юртел със 17 точки и 10 асистенции, а Анте Томич добави 22 точки и 13 борби. За Реал Руди Фернандес вкара 15 точки, а Антъни Рандолф - 12. .@FCBbasket records its fourth consecutive win by downing arch-rival Real Madrid 77-70 in an emotional night at Palau Blaugrana!



Highlights... pic.twitter.com/wzdRTV1Fz4 — EuroLeague (@EuroLeague) March 1, 2019 В друг мач от кръга Будучност (Черна гора) отстъпи пред Байерн Мюнхен (Германия) със 75:89. Едуин Джаксън завърши с 19 точки за Будучност, а Владимир Лучич вкара 18 за Байерн. .@fcb_basketball snaps a two-game losing streak with a 75-89 road victory over Buducnost VOLI Podgorica



Highlights... pic.twitter.com/vk4O0H1nU6 — EuroLeague (@EuroLeague) March 1, 2019 В испанското дерби от 24-ия кръг на Евролигата Барселона победи шампиона от миналия сезон Реал Мадрид със 77:70. Каталунците записаха четвърти пореден успех и са пети в класирането с 15-9, а Реал е на трета позиция с 18-6.Преди началото на двубоя беше почетена легендата на клуба Хуан Карлос Наваро, който игра за Барселона между 1997 и 2018 година. На специална церемония беше изваден от употреба екипа с номер 11, който Наваро носеше при каталунците. За победителите се отличи Тома Юртел със 17 точки и 10 асистенции, а Анте Томич добави 22 точки и 13 борби. За Реал Руди Фернандес вкара 15 точки, а Антъни Рандолф - 12.В друг мач от кръга Будучност (Черна гора) отстъпи пред Байерн Мюнхен (Германия) със 75:89. Едуин Джаксън завърши с 19 точки за Будучност, а Владимир Лучич вкара 18 за Байерн.

Още по темата

0 0 0 0 5 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 590 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1