Валверде преди дербито: Трудно е да повториш такъв резултат

Старши треньорът на Барселона Ернесто Валверде сподели вижданията си преди новото издание на Ел Класико срещу Реал Мадрид . Този път мачът е от Ла Лига и е в събота от 21:45 часа на “ Сантиаго Бернабеу ”. Двубоят идва след триумфа на каталунците с 3:0 за Купата на Испания в сряда.Ето какво каза Валверде по различните теми:Не мислим за това, а само как да спечелим, защото самите ние се нуждаем от точки. Все пак Атлетико Мадрид е на 7 пункта зад нас

Гледаме само как да побеждаваме. Стигнахме и финала за Купата на Испания. Засега обаче все още не сме завоювали никакъв трофей. Има още много времеСега вече играем за точки, различна надпревара е. Трудно е да повториш такъв резултат срещу същия съперникКогато побеждаваш, вдигаш самочувствието си. Когато губиш, чакаш с нетърпение следващия мач, за да компенсираш. И ние сме така. Играчите на Реал нямат търпение да загърбят случилото се и затова ще бъде трудно. Всичко е възможно. Никога няма гаранция, че ще спечелиш един двубой или другВ сряда не бяхме на ниво през първото полувреме. Съперникът атакуваше много опасно, а на нас ни липсваше нещо. Целта е да се подобрим, като създаваме повече възможности и бъдем точни пред гола. Артур може да ни помогне за това, както и останалите по принцип… ще видим.Искам да видя в какво състояние ще са футболистите утре. Възможно е да има някои рокади

В сряда заложих на Марк-Андре тер Стеген , защото Яспер Силесен не беше напълно възстановен. Това не е някаква надпревара между двамата, в която награждаваме по-силният. В събота ще излезе този, когото аз смятам за по-удачен изборНе ме вълнува дали сме брилянтни, или не. Ако създадеш 25 възможности и не вкараш нито един гол, то имаш проблем. Ако обаче стигнеш само до 3 шанса, също се нуждаеш от подобрениеНе мислим за противника, а за това как да спечелим отново. Не знам как съперникът се справя със загубите, защото ние си имаме достатъчно проблеми

