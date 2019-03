Роджърс: Идвам в Лестър, за да печелим трофеи и да играем Европа

Новият мениджър на Лестър Брендън Роджърс заяви днес, че целите пред него са печелене на трофеи и класиране в Европа.

Специалистът от Северна Ирландия беше подложен на сериозна атака от въпроси в първата си пресконференция при завръщането си в Премиършип след дълъг период в шотландския шампион Селтик. Дебютът на Роджърс ще бъде в неделя срещу Уотфорд, а като бивш мениджър на Ливърпул той заяви, че "лисиците" имат огромен потенциал с този състав, което е чудесна отправна точка за бъдещето.

"Аз мисля, че капацитетът ни е да атакуваме местата за Европа и да се огледаме към спечелването на трофей. Цялата група от футболисти, с които разполага Лестър, има сериозен потенциал. Ние трябва да се подобрим и ще се подобрим, заяви увереният Брендън Роджърс. Лестър стана голямата изненада във футболна Европа през 2016-а година, когато спечели Висшата лига и новият треньор обяви, че вече е наясно на кои места се нуждае от подкрепа.

