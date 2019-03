Хамилтън ще гостува на първия кръг от сезона в MotoGP

Петкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън ще наблюдава на живо първия кръг от сезон 2019 в MotoGP. Пилотът на Мерцедес напуска днес Барселона, където се проведоха предсезонните Ф1 тестове и заминава за модната седмица в Париж, като след това лети за Катар, за да гостува на MotoGP падока.

Хамилтън получи покана за Гран При на Катар от Петронас – генерален спонсор на Мерцедес във Формула 1 и на сателитния тим на Yamaha в MotoGP.

The final phase of testing. We need to take a deep breath, carefully analyse and strategise next steps. I have the best team to do this. We are up against the best competition F1 has seen in years! So buckle up because sh@$ is about to get real! @MercedesAMGF1 @GadgetsBoy pic.twitter.com/tK8LAr7AU5