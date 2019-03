Кристъл Палас загуби Сако до края на сезона

Защитникът на Кристъл Палас Мамаду Сако е претърпял операция на коляното и ще отсъства до края на сезона, заяви мениджърът Рой Ходжсън преди гостуването на Бърнли от Висшата лига.

Французинът получи травмата при победата с 4:1 над Лестър миналата седмица и по тази причина не бе в състава при поражението с 1:3 от Манчестър Юнайтед в сряда.

Roy Hodgson issues injury update on Mamadou Sakho ahead of Crystal Palace vs Manchester United.https://t.co/2mGEgJuQmK