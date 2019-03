Бейзбол WBSC се надява да вкара Бейзбол 5 на младежката олимпиада 01 март 2019 | 15:05 0 0 0 0 1



По-рано миналия месец стана ясно, че бейзболът и софтболът няма да намерят място като допълнителни спортове на летните игри в Париж '24 – статут, какъвто ще имат в Токио '20 и почти сигурно в Лос Анджелис '28. Организационният комитет във френската столица препоръча на МОК други четири дисциплини за включване в програмата XXXIII олимпиада – скейтборд, катерене, сърф и брейк.



Getting hyped for Men's #baseball return to the Olympics at @Tokyo2020, here is the current top 10 in the @WBSC world rankings. Where is your country at? pic.twitter.com/SLE0zSNYfT — Olympic Channel (@olympicchannel) February 25, 2019

"Поздравяваме скейтборда, катеренето, сърфа и брейка за избирането им от домакините на игрите в Париж '24 – написаха от WBSC. – Ние в бейзболно-софтболното семейство оставаме напълно отдадени на целта да разширим присъствието на нашия спорт във Франция, Европа и по света. Цялата ни общност вярва, че нашата приобщаваща и достъпна игра може да помогне за глобалното популяризиране на олимпийските ценности."



След срещата си с Бах в олимпийската централа в сряда Фракари пък заяви: "Президентът на МОК поздрави WBSC за работата, която е свършила и продължава да върши за развитието и модернизирането на нашия спорт. WBSC и МОК ще продължат да работят заедно, защото е важно бейзболът и софтболът да поддържат своя олимпийски статут, независимо дали нашите спортисти ще участват на игрите в Париж. Също така МОК ще разгледа възможността за включването на нашата нова градска, насочена към младежта дисциплина Бейзбол 5 в предстоящите младежки олимпиади."



Today I met President Bach, he praised all the progress that WBSC has done to assure an Olympic future for baseball and softball

The IOC recognizes our achievements and will keep working with us for the future and the development of our sport.

pic.twitter.com/Ic08vvpPn2 — Riccardo Fraccari (@WBSCPresident) February 27, 2019

Безйбол 5 бе призната от WBSC за официална разновидност на американската игра в началото на 2018 г. и бързо набира популярност заради изключителната си достъпност. За разлика от класическия бейзбол, в нея няма нужда нито от бухалка, нито от ръкавица, нито дори от специално игрище. Достатъчни са гумена топка и асфалтова площадка, а състезателите играят с голи ръце.



Младежките олимпийски игри бяха създадени от МОК през 2007 г. за спортисти между 14- и 18-годишна възраст. Досега са организирани три летни – Сингапур '10, Нандзин '14 и Буенос Айрес '18, и две зимни издания – Инсбрук '12 и Лилехамер '16. Следващата лятна младежка олимпиада е в Дакар '22.



