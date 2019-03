Анди Робъртсън: Ван Дайк трябва да стане футболист на годината

Върджил ван Дайк е най-добрият централен защитник в света и трябва да получи наградата за футболист на годината в Англия, смята неговият съотборник в Ливърпул - Анди Робъртсън.

"Ако сезонът завършваше днес, аз лично бих му я дал на него. Той показа постоянство и играе отлично, така че не виждам причина да не спечели приза. Все още има десет мача и някой може да заиграе футбола, който виждаме при Върджил, но тогава и той ще вдигне нивото. Сигурен съм", каза Робъртсън, цитиран от клубния уебсайт.

"По принцип офанзивните футболисти са фаворити за наградата заради головете, но през този сезон Върджил е фантастичен и получава заслужени похвали. Надявам се това да продължи и в последните десет мача", продължи левият бек на Ливърпул.

Andrew Robertson reckons that Virgil van Dijk is the best centre-back in the world



Do you agree with him?



Or are you backing someone else...? pic.twitter.com/eAPi6LkA7g