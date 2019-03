Тенис Кирьос продължи впечатляващото си представяне в Акапулко 01 март 2019 | 11:03 - Обновена 0 0 0 0 4



След като във втория кръг Кирьос елиминира Рафаел Надал, днес той се справи и с трикратния шампион от Големия шлем Стан Вавринка (Швейцария) със 7:5, 6:7(3), 6:4 след малко повече от два часа и половина битка на твърдите кортове м мексиканския град.



Австралиецът взе първия сет с единствен пробив в 12-ия гейм. Във втората част Вавринка пропиля пробив аванс, когато сервираше за изравняване на резултата при 5:4, но след това все пак взе сета с убедително представяне в тайбрека, в който взе седем от последните осем разигравания. Кирьос все пак си осигури победата с решаващ пробив в петия гейм на третата част.

Fresh from his battle with Rafael Nadal, Nick Kyrgios has won a fiery showdown with arch-rival Stan Wawrinka. And we mean FIERY! https://t.co/45grPrH5Lx pic.twitter.com/wvmmrdAVoZ — Herald Sun Sport (@heraldsunsport) 1 март 2019 г. Австралиецът имаше само две победи в пет мача от началото на сезона преди турнира в Акапулко, заради което се свлече до 72-ото място в световната ранглиста.



За място на финала той ще се изправи срещу поставения под номер 3 Джон Иснър (САЩ). Американецът пласира 38 аса и спечели срещу осмия в схемата Джон Милман (Австралия) със 7:6(2), 6:7(4), 7:6(4) след повече от три часа на корта.



Иснър навакса изоставане от 2:5 гейма в първия сет, а до края пробиви нямаше.



Вторият поставен Александър Зверев (Германия) също достигна до полуфиналите след успех над австралиеца и номер 5 Алекс де Минор с 6:4, 6:4, след като не допусна пробив в мача.



Зверев ще играе срещу британеца Камерън Нори, който пък се справи с МакКензи МакДоналд (САЩ) с 6:3, 6:2. Alexander Zverev improves to 4-0 against Alex de Minaur to reach the last four at the @AbiertoTelcel.



