Нов връх: Харпър ще довърши кариерата си във Филаделфия за $330 млн.!

Безпрецедентният договор е плод на четиримесечни преговори между агента Скот Борас и заинтересуваните страни. Сред тях бяха още досегашният клуб на Харпър Вашингтон Нешънълс, както и Лос Анджелис Доджърс и Сан Франциско Джайънтс. По неофициални данни офертата на столичани е била за 10 сезона срещу $300 млн., а тази на "гигантите" – за 12 сезона срещу $310 млн. "Мошениците" пък са предлагали значително по-висока средна годишна заплата, но за по-кратък срок на обвързване.



.@Bharper3407 has reportedly agreed to sign with the @Phillies for 13 years, $330 million, according to @JeffPassan. pic.twitter.com/DpiUsQi5Ug — MLB (@MLB) February 28, 2019

"Имахме оферти за $45 млн. на сезон при краткосрочни договори. Имахме пълен бюфет – призна самият Борас пред в. "Ню Йорк Поуст". – Целта беше да получим възможно най-дългия договор. Брайс искаше един град за остатъка от кариерата си. Това бях инструктиран да направя. А в днешно време е много трудно да осигуриш продължителност на сделката, която ще отведе играча до неговата 37-, 38-, 39-годишна възраст."



Със своя нов договор Харпър задмина едновременно най-голямата сделка на свободен агент – Мани Мачадо в Сан Диего Падрес с $300 млн. за 10 сезона (2019-2028), и най-голямата обща заплата – $325 млн. за 13 сезона (2015-2027), гарантирани на Джанкарло Стантън от Маями Марлинс и впоследствие прехвърлени на Ню Йорк Янкис.



Bryce Harper is gone, and he leaves behind a confusing legacy.



Take a look back at how we got here. pic.twitter.com/vd3ERnOoB1 — Nationals on MASN (@masnNationals) March 1, 2019

Благодарение на най-новото бомбастично споразумение бейзболът вече заема първите девет места в Топ 10 на спортистите с най-големи договори в отборните спортове. На последната позиция в челната десетка бе изместен баскетболистът Джеймс Хардън, който има 6-годишен контракт в НБА с Хюстън Рокетс за $228 млн. Все пак абсолютен рекордьор за най-голямo брутно възнаграждение при еднократна сделка остава мексиканският боксьор Канело Алварес, който миналата година подписа с британската онлайн ТВ мрежа DAZN за 5 г. срещу $365 млн. (2018-2023).



В 7-годишната си кариера в МЛБ досега Харпър има шест участия в Мача на звездите, като пропусна шоуто само през 2014 г., когато беше контузен. С екипа на Вашингтон (2012-2018) слъгърът постигна среден коефициент на батиране .279 със 184 хоумръна и 521 RBI. През 2012 г. той получи наградата "Новобранец на годината", а през 2015 г. беше избран за най-полезен играч (MVP) в Националната лига.



