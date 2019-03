Реал и Атлетико се прицелиха в защитник на Аякс

Няколко от най-силните клубове в Европа проявяват интерес към защитника на Аякс Николас Таляфико. Сред тях са Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Арсенал. Според ESPN, 26-годишният аржентински национал предпочита да продължи кариерата си в Испания, защото смята, че там ще се адаптира по-лесно.

Таляфико действа като ляв бек, а това е позиция, на която двата мадридски гранда със сигурност ще търсят подсилване. Реал вероятно ще се раздели с Марсело, а в Атлетико могат да изпуснат едновременно Филипе Луиш и Люка Ернандес.

