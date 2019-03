В Байерн до последно ще треперят за контузените

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Нико Ковач още не е наясно на кои футболисти ще може да разчита за гостуването на Борусия (Мьонхенгладбах) в събота. Баварците имат доста кадрови проблеми, а трите точки са задължителни, ако искат да не позволят изоставането от водача Борусия (Дортмунд) да се увеличи.

Единствените, които се завърнаха в основната група, са Матс Хумелс и Свен Улрайх. Нико Ковач обаче няма да може да разчита на голям брой титуляри, начело с титулярния страж Мануел Нойер. Германският национал пропусна вчерашната тренировка заради настинка и е малко вероятно да попадне в групата за мача.

Neuer, Ribéry, Goretzka and Alaba are not training today. Ulreich and Hummels (both were out with flu) are back [Bild]