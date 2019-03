Нико Ковач скастри недоволния Рафиня

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Нико Ковач разкритикува защитника Рафиня, който се оплака, че не получава достатъчно игрово време. Бразилецът ще напусне тима в края на сезона, но дотогава иска да е важна част от плановете на Ковач.

"Не бива да критикуваш клуба и съотборниците си публично, нито пък треньора. Нормално е да има разочарование, когато някой играе по-малко, но след това идва съжалението за казаните думи", заяви наставникът на баварците.

Kova on Rafinha's criticism of the coach: "Nobody can stand over the club and be that critical of the coach. That applies to everybody else. In the heat of the moment you let your emotions speak and say things you regret. He apologised for what he said and the topic is over now" pic.twitter.com/s5Gqm0RQwN