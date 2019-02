ММА Конър срещу Каубоя вече уговорено? 28 февруари 2019 | 16:15 0 0 0 0 5 Най-голямата звезда на UFC Конър Макгрегър ще се завърне в клетката на 6 юли и ще се бие срещу Доналд Серони - Каубоя. Двамата отдавна се разбраха за битка, но The Notorious получи наказание от Спортната комисия на щата Невада и не може да се бие преди април тази година. Президентът на UFC Дейна Уайт наскоро сподели, че искат битката между двамата бойци да се проведе през лятото и изглежда, че нещата ще се случат. Днес Каубоя сподели в социалните мрежи, че ще се бие срещу златната кокошка на 6 юли: Donald Cerrone just tagged Conor McGregor in this Instagram post and while I'd love to see a drinking contest involving both Budweiser and Proper 12, I'd much rather see the fight and I currently have no plans for July 6th. pic.twitter.com/z8q26zd6uk — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) February 28, 2019 В последната си битка Серони се завърна в лека категория и успя да нокаутира Александър Ернандес, а преди това събмитна Майк Пери. Конър Макгрегър от своя страна за последно загуби със събмишън от Хабиб Нурмагомедов през октомври. Кой ще победи? mma.bg 0 0 0 0 5 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 454 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

