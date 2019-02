Волейбол С любов към волейбола... 28 февруари 2019 | 16:10 0 0 0 0 2 Българският Марица (Пловдив) и германският Алианц МТФ (Щутгарт), до преди ден съперници в една група в Шампионската лига, намериха и общото помежду си в лицето своя спонсор – компанията Керхер. Това не попречи на двата отбора да влязат в люти битки в двата мача, които изиграха един срещу друг, преди да позират заедно за приятелски снимки пред рекламното пано на световноизвестната компания за почистваща техника. След мача в Колодрума Алекзандра Холстън, Катлийн Вайс и Виктория Григорова от Марица, заедно със Сара Уилхайт, Мелъри МакКейдж и Пиа Кестнер от Алианц МТФ, изразиха благодарностите си към Керхер с прегръдка и усмивки, запечатани в кадър. Подобна снимка бе направена и месец по-рано, след мача в Щутгарт, където лично шефът на маркетинговия отдел на Керхер Патрик Шпахман позира рамо до рамо с Катлийн Вайс и Пейдж Тап. #Maritza's Mira Paskova about th Champions League game against @AMSVolley: We played well, but we could have played better...

Text: https://t.co/NtLsYj3KWJ #CLVolleyW #volleyball #волейбол #Марица @CEVolleyballCL pic.twitter.com/WoBMPjm73i — Maritza Plovdiv VC (@volleymaritza) 27 февруари 2019 г. Компанията Alfred Kärcher GmbH & Co. KG е семеен бизнес, базиран недалеч от Щутгарт, но оперира в глобален мащаб с дилъри в над 160 страни, между които, разбира се, и България. Освен с очевидната си любов конкретно към волейбола, Керхер се гордее и с подкрепата си към спорта като цяло. Марката спонсорира и големи проекти във футбола, хандбала, автомобилния спорт и други. Вече повече от 30 години активно се занимава и със запазването на исторически сгради и паметници по света.

