Конър с неочакван отговор на предизвикателство от Фъргюсън

Конър Макгрегър и Тони Фъргюсън размениха интересни изречения в социалните мрежи.



Фъргюсън ще “стои на скамейката” докато шампионът в категория “перо” Макс Холоуей и Дъстин Поиер провеждат своя двубой за временния шампионски пояс в леката категория на UFC. Дотук се стигна след като Фъргюсън отказа на UFC да се бие на 13 април. Тони вече бе държал временния пояс веднъж, но той му бе отнет от ръководството поради контузия. Разбираемо е, че 35-годишният атлет не иска ситуацията да се повтори и вероятно се чувства обиден и измамен от случилото се.



Използвайки Twitter, Тони Фъргюсън добави името на бившия шампион в две категории на UFC и се опита да предизвика директно ирландеца. Отговорът на Макгрегър не беше това, което сме свикнали да виждаме от остроумния и буен характер на Конър:

If we have the ability to go back, Tony. Then we have the ability to go forward again!

I wish you well and am praying for you as a fellow colleague.

Respect to my Paradigm familia.

Yours sincerely, Burger King. https://t.co/71YwROhTbo