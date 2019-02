Топ модели на Playboy с парти във Варна

Булевард

На 1-ви март, петък, най-сексапилните модели на Playboy заминават за Варна. Красавиците ще донесат пролетта в морската столица с провокативно парти, както само те си могат. Дали ще подарят мартеници на феновете и гостите в Moda Bar My Place във Варна, където ще се проведе партито в петък вечер не се знае, но със сигурност се знае, че седем от най-изкусителните модели на Playboy са подготвили грандиозен спектакъл. Носителката на титлата Playmate Of The Year 2018, Жанета Осипова, последната корица на Мъжката Библия Марешка Глущук, звездата от малкия екран Анна-Мария Чернева, сексапилната педагожка с турска кръв - Дениз Хайрула, неустоимитата Диана Цветкова, момичето с изумрудените очи Светлана Гочева и палавата Гергана Стамевнова ще станат част от атрактивното Playboy шоу.