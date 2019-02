Григор Димитров тренира с Доминик Тийм за Индиън Уелс

grigor & sascha are such an underrated pair pic.twitter.com/aqX9Xezuvl — soph (@grigorfanpage) 27 февруари 2019 г.

Григор Димитров вече е в Индиън Уелс и тренира на пълни обороти за завръщането си на корта след повече от едномесечна пауза. Най-добрият български тенисист ще участва в първия за годината турнир от сериите “Мастърс 1000” на АТР, след като контузия в дясното рамо го принуди да пропусне надпреварите в Ротердам и Акапулко.В Индиън Уелс Гришо тренира с австриеца Доминик Тийм, а наставникът му Даниел Валверду коментира, че няма по-добро място от това да се върнеш отново към състезанията.27-годишният хасковлия не е играл от загубата си от Франсис Тиафо в осминафиналите на Откритото първенство на Австралия.