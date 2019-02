Бейзбол Играч без отбор е фаворит за MVP през 2019 г. 28 февруари 2019 | 11:40 - Обновена 0 0 0 0 2



Агентът на Харпър – Скот Борас, вече близо четири месеца води преговори с редица отбори, сред които Филаделфия Филис, Лос Анджелис Доджърс и Сан Франциско Джайънтс. Заради гигантските финансови претенции на играча обаче засега никой не се съгласява на сделка – според неофициални информации Борас търси 10-годишен договор на стойност над $300 млн. за своя клиент.



2019 MLB MVP odds from @SuperBookUSA: pic.twitter.com/Vn6KlfUsRv — Covers (@Covers) February 28, 2019

"Смятаме, че предпочитаната дестинация от Харпър е Филаделфия – коментира директорът на "Уестгейт" Джон Мъри, цитиран от ESPN. – Стадионът там е като от детската лига. Само си представете колко хоумръна би ударил той на "Ситизънс Банк Парк"! Ако обаче Брайс се озове например в Ел Ей, то коефициентът му за MVP със сигурност ще скочи, тъй като "Доджър" е питчерски стадион."



В Американската лига фаворити за най-полезен играч според букмейкърите са Майк Траут (Лос Анджелис Ейнджълс) с коефициент 3.00 и Муки Бетс (Бостън Ред Сокс) с 5.00. Ничий друг коефициент не е едноцифрен, като най-близо е Аарън Джъдж (Ню Йорк Янкис) с 11.00. Редовният сезон в МЛБ започва на 28 март.



Our friends @SuperBookUSA have Cy Young award odds for the upcoming MLB season: pic.twitter.com/WqPelBInoO — Covers (@Covers) February 27, 2019

ФАВОРИТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ НАГРАДИ В МЛБ ПРЕЗ 2019 Г.



НЛ MVP



Брайс Харпър (свободен агент) 7.00

Нолан Аренадо (Колорадо) 8.00

Пол Голдшмит (Сейнт Луис) 11.00

Крис Брайънт (Чикаго Къбс) 13.00

Мани Мачадо (Сан Диего) 16.00



АЛ MVP



Майк Траут (ЛА Ейнджълс) 3.00

Муки Бетс (Бостън) 5.00

Аарън Джъдж (НЙ Янкис) 11.00

Алекс Брегман (Хюстън) 13.00

Хосе Рамирес (Кливланд) 16.00



НЛ "Сай Йънг"



Макс Шързър (Вашингтон) 3.50

Джейкъб Дегром (НЙ Метс) 4.50

Аарън Нола (Филаделфия) 8.00

Клейтън Кършоу (ЛА Доджърс) 13.00

Ноа Синдергард (НЙ Метс) 16.00



АЛ "Сай Йънг"



Кори Клубър (Кливланд) 4.50

Крис Сейл (Бостън) 5.00

Луис Северино (НЙ Янкис) 8.00

Джъстин Верландер (Хюстън) 13.00

Карлос Караско (Кливланд) 13.00



