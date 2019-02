НБА Уейд помаха за сбогом на Уориърс с победна тройка (видео) 28 февруари 2019 | 10:43 - Обновена 0 0 0 0 15

@DwyaneWade’s winner, available NOW in the NBA Photo Store: https://t.co/UcdVTPRyIY pic.twitter.com/niffkpVIlk — NBA (@NBA) February 28, 2019

37-годишният гард изравни върховото си постижение за реализирани точки този сезон, завършвайки с 25, а последните три от тях бяха наистина атрактивни. Първата стрелба на Ди Уейд в последните секунди на мача при резултат 123:125 бе блокирана от Джордан Бел, но Уейд не се отказа и повтори опита си, губейки баланс от един крак и в крайна сметка успя, вдигайки на крака феновете по трибуните. №3 на “горещите” финишира срещата със стрелба 5/8 от тройката, добавяйки 7 борби, 3 асистенции, 1 отнета топка и 2 чадъра.

My man @DwyaneWade #lastdance https://t.co/BEqk4qA1bV — Kobe Bryant (@kobebryant) February 28, 2019

С този успех Маями прекъсна серията си от шест последователни загуби у дома, а Уейд засенчи силното представяне на Клей Томпсън (36 точки), Кевин Дюрант (29 точки) и Стеф Къри (24 точки). Шампионите се върнаха в мача след изоставане от почти 25 точки преди почивката, но това просто бе моментът на Уейд.



