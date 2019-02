Лека атлетика Трета поредна евротитла за Килти на 60 метра - мисията трудна, но възможна 27 февруари 2019 | 19:03 0 0 0 0 0



Ричард Килти (Великобритания) спечели последните две европейски титли на 60 метра в зала и ще има шанс да влезе в историята с трето поредно континентално злато, след като получи специална покана за участие в Глазгоу, въпреки че не покри норматива на страната си участие на този форум. В Прага преди четири години Килти триумфира с резултат от 6.51 секунди, а в Белград преди две години спечели титлата с 6.54 секунди. През 2014 г. пък британецът стана и световен шампион на 60 метра под покрив в Сопот.Тази зима беше по-трудна за Килти от обичайното, след като той се завърна на пистата след претърпяна операция на ахилесовите сухожилия и стигна до 6.63 секунди при норматив на Великобритания за участие в Шотландия от 6.60 секунди.Най-бърз в Европа тази зима в зала е Емре Зафер Барнс (Турция), който изравни националния рекорд от 6.55 секунди на състезание във Франция.20-годишният германец Кевин Кранц е втори в европейската ранглиста за сезона с 6.56 секунди, а словакът Ян Волко има 6.58 секунди тази зима. През 2017 г. на континенталния форум в Белград Волко спечели сребро.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

