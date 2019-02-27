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ЦСКА 1948 2:1 Кариана (Ерден)

последен:
26.02.2019

Монтана - ЦСКА 1948

следващ:
04.03.2019

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

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Втора лига

Неделчо Гаджалов ще ръководи голямото дерби на Втора лига

27 февруари 2019 | 14:24
Неделчо Гаджалов ще ръководи голямото дерби на Втора лига
Неделчо Гаджалов ще ръководи голямото дерби от 19-ия кръг на Първа лига между отборите на Монтана и ЦСкА 1948, което ще се играе в понеделник, 4 март, от 17:30 часа.

Съдийски назначения за мачовете от 19-ия кръг във Втора футболна лига:

2 март, събота 15:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Руменов Груев АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Александър Костадинов Костадинов

2 март, събота 15:30 ч.
ОФК Несебър - ОФК Поморие
ГС: Калоян Венелинов Кирилов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Иво Величков Боев

2 март, събота 15:30 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ФК Арда
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Даниел Жаниев Цолов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Георги Димитров Влъчков

2 март, събота 15:30 ч.
ФК Литекс - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Здравко Веселинов Николов АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Георги Спасов Славов

2 март,събота 15:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Кариана
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Георги Стефанов Кордев

4 март, понеделник 15:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Царско село 2015
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Атанас Иванов Делчев
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Милко Петков Николов

4 март, понеделник 15:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Вангел Борисов Вангелов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Красимир Иванов Василев

4 март, понеделник 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Ириней Марчев Бодуров
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Деница Павлова Крумова

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NIKO
(Гост) 1
отговор
27 февруари 2019 | 15:07

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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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