Неделчо Гаджалов ще ръководи голямото дерби на Втора лига

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Футболист на Динамо (Загреб) показа гадже трепач
Медиите в Хърватия луднаха по гаджето на футболиста на Динамо (Загреб) Бруно Петкович. Наскоро той показа приятелката си в “Инстаграм” и получи одобрението на своите последователи за избора си. Теа Славица ...Виж още
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Втора лига
Неделчо Гаджалов ще ръководи голямото дерби от 19-ия кръг на Първа лига между отборите на Монтана и ЦСкА 1948, което ще се играе в понеделник, 4 март, от 17:30 часа.
Съдийски назначения за мачовете от 19-ия кръг във Втора футболна лига:
2 март, събота 15:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Руменов Груев АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Александър Костадинов Костадинов
2 март, събота 15:30 ч.
ОФК Несебър - ОФК Поморие
ГС: Калоян Венелинов Кирилов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Иво Величков Боев
2 март, събота 15:30 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ФК Арда
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Даниел Жаниев Цолов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Георги Димитров Влъчков
2 март, събота 15:30 ч.
ФК Литекс - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Здравко Веселинов Николов АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Георги Спасов Славов
2 март,събота 15:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Кариана
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Георги Стефанов Кордев
4 март, понеделник 15:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Царско село 2015
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Атанас Иванов Делчев
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Милко Петков Николов
4 март, понеделник 15:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Вангел Борисов Вангелов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Красимир Иванов Василев
4 март, понеделник 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Ириней Марчев Бодуров
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Деница Павлова Крумова
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