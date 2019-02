Манчестър Сити ще играе за първи път в Япония

Манчестър Сити ще играе за първи път в историята си в Япония, като контролата срещу Йокохама Маринос ще бъде част от азиатския тур на английския клуб преди началото на следващия сезон. Двубоят носи титлата "ЕвроЯпонска купа" и ще бъде проведен на 27-и юли на стадион "Нисан".

"Радваме се да обявим, че ще играем за първи път в Япония. Клубът има страстни фенове в страната и сме доволни, че ще можем да играем пред тях. Това ще бъде специален момент и за "Сити футбол груп", и за Пеп и момчетата по време на подготовката им за новия сезон", каза директорът в Сити - Омар Берада.

