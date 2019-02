Виктор Кампенаертс ще се опита да подобри рекорда на сър Брадли Уигинс

Белгийският колоездач Виктор Кампенаертс ще опита да подобри рекорда на сър Брадли Уигинс за най-голямо изминато разстояния на писта в рамките на един час, обяви самият той. Опитът за рекорд ще се проведе през месец април в мексиканския "Велодромо Бисентенарио".

Кампенаертс, който спечели последните две европейски титли по часовник, ще трябва да измине повече от 54,526 километра, клкото премина петкратният олимпийски шампион през 2015 година.

