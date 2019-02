Солскяер: Дали трябваше да изчакам до лятото, за да направя промяна? Оцеляват най-добрите

Манчестър Юнайтед е в изключително трудна ситуация преди гостуването на Кристъл Палас тази вечер от 22 часа. Цели десетима футболисти са с проблеми - Джеси Лингард, Маркъс Рашфорд, Антони Марсиал, Антонио Валенсия, Матео Дармиан, Неманя Матич, Фил Джоунс, Андер Ерера, Хуан Мата, както и младата надежда Мейсън Грийнууд, като от тях единственият флангови нападател има шанс да вземе участие на “Селхърст Парк”.

"It's a survival of the fittest isn't it?".



Ole Gunnar Solskjaer says the injury crisis at Man Utd is linked to increased workload.https://t.co/h7yCuzeabU pic.twitter.com/q0EisrVls8