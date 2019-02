Надал се завърна ударно след месец почивка

Двукратният шампион Рафаел Надал (Испания) се завърна на корта след едномесечно отсъствие с победа на турнира по тенис на твърди кортове в Акапулко (Мексико( с награден фонд 1,78 милиона долара.



Поставеният под номер 1 Надал се класира за втория кръг след успех с 6:3, 6:3 над германеца Миша Зверев за 80 минути.

