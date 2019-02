ММА Витор Белфорт пред договор с ONE 27 февруари 2019 | 10:18 0 0 0 0 1 Vitor Belfort is currently in serious negotiations with ONE. Getting close. If all goes according to plan, the deal could be announced as soon as this week. More: https://t.co/sz5hsutkuQ — Ariel Helwani (@arielhelwani) February 26, 2019

41-годишният ветеран се слави с някои от най-паметните битки в историята. За последно той се би на 12 май 2018-а. Тогава той беше отказан от Лиото Мачида - Дракона. Очакваше се това да бъде последният бой в кариерата на Белфорт. В своята кариера бразилецът се е изправял срещу големи имена като Джон Джоунс, Андерсон Силва, Майкъл Биспинг, Крис Уайдман, Люк Рокхолд и др. Бразилската ММА легенда Витор Белфорт е пред договор с конкурентната организация на UFC - ONE. Това разкри в туитър журналистът Ериел Хелуани.41-годишният ветеран се слави с някои от най-паметните битки в историята. За последно той се би на 12 май 2018-а. Тогава той беше отказан от Лиото Мачида - Дракона. Очакваше се това да бъде последният бой в кариерата на Белфорт. В своята кариера бразилецът се е изправял срещу големи имена като Джон Джоунс, Андерсон Силва, Майкъл Биспинг, Крис Уайдман, Люк Рокхолд и др. 0 0 0 0 1 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 57 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1