Джоузеф Паркър готов да се бие с Фюри

"Ако срокът ни устройва, следващият мач на Джоузеф ще бъде с Тайсън Фюри - сподели Хигинс. - Фюри не е никак лесен противник. Опасен е. За нас той е най-добрият боксьор в тежка категория. По-добър от Джошуа или Уайлдър."

Битката между Паркър и Фюри може да се състои във Великобритания или САЩ.

"В Нова Зеландия и Австралия също ще има огромен интерес", добави мениджърът.

