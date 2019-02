Бейзбол Колорадо обвърза Аренадо с над четвърт милиард долара 27 февруари 2019 | 09:12 0 0 0 0 0



Сделката се нарежда на четвърто място по стойност в историята на Висшата лига на САЩ и Канада, като отстъпва само на тези на Джанкарло Стантън (Маями Марлинс/НюЙорк Янкис, $325 млн., 2014-2027), Мани Мачадо (Сан Диего Падрес, $300 млн., 2019-2028) и Алекс Родригес (Ню Йорк Янкис, $275 млн., 2008-2017).



Nolan Arenado, Rockies agree on 8-year, $260M extension https://t.co/Z73Mg9nyQY pic.twitter.com/BzsOf3dq3A — 9NEWS Denver (@9NEWS) February 26, 2019

По размер на средната годишната заплата обаче със своите $32,5 млн. на сезон Аренадо поставя рекорд сред полевите играчи, задминавайки първия бейзмен на Детройт Тайгърс Мигел Кабрера (средно $31 млн.). Най-скъпоплатеният бейзболист на годишна база засега остава питчерът на Аризона Дайъмъндбекс Зак Грайнке (средно $34,4 млн.).



Договорът за над четвърт милиард долара заменя едногодишното споразумение за $26 млн., което Аренадо сключи със "скалистите" в края на миналия месец, за да се избегне арбитраж на заплатата му за 2019 г. След края на предстоящия сезон 27-годишният инфилдер щеше да стане свободен агент, но при новите обстоятелства това може да се случи чак през 2021 г.



Nolan Arenado’s SIX straight Gold Gloves to begin his career is the longest streak by an infielder in @MLB history. pic.twitter.com/NIWKRWQzoy — MLB Stats (@MLBStats) February 27, 2019

В новия контракт с Колорадо е включена клауза за разтрогване от страна на играча след края на третия сезон. Ако не се възползва от нея, Аренадо е длъжен да остане в клуба от Денвър до края на споразумението, което съдържа и клауза, забраняваща трансфер в друг отбор.



За първите си шест сезона в Мейджър лийг – всичките с екипа на Рокис (2013-2018), Нолан Аренадо спечели шест пъти "Златна ръкавица" и четири пъти участва в Мача на звездите (2015-2018). Средният му коефициент на батиране е .291 със 186 хоумръна и 616 RBI.



Докато всички погледи продължават да са насочени към свободния агент Брайс Харпър в очакване той да счупи рекорда за най-скъп договор в професионалния бейзбол и в отборните спортове въобще, друга звезда от МЛБ се сдоби с космическа заплата. Третият бейзмен Нолан Аренадо се споразумя с Колорадо Рокис за удължаване на контракта си за 8 сезона срещу общо $260 млн. (2019-2026).Сделката се нарежда на четвърто място по стойност в историята на Висшата лига на САЩ и Канада, като отстъпва само на тези на Джанкарло Стантън (Маями Марлинс/НюЙорк Янкис, $325 млн., 2014-2027), Мани Мачадо (Сан Диего Падрес, $300 млн., 2019-2028) и Алекс Родригес (Ню Йорк Янкис, $275 млн., 2008-2017).По размер на средната годишната заплата обаче със своите $32,5 млн. на сезон Аренадо поставя рекорд сред полевите играчи, задминавайки първия бейзмен на Детройт Тайгърс Мигел Кабрера (средно $31 млн.). Най-скъпоплатеният бейзболист на годишна база засега остава питчерът на Аризона Дайъмъндбекс Зак Грайнке (средно $34,4 млн.).Договорът за над четвърт милиард долара заменя едногодишното споразумение за $26 млн., което Аренадо сключи със "скалистите" в края на миналия месец, за да се избегне арбитраж на заплатата му за 2019 г. След края на предстоящия сезон 27-годишният инфилдер щеше да стане свободен агент, но при новите обстоятелства това може да се случи чак през 2021 г.В новия контракт с Колорадо е включена клауза за разтрогване от страна на играча след края на третия сезон. Ако не се възползва от нея, Аренадо е длъжен да остане в клуба от Денвър до края на споразумението, което съдържа и клауза, забраняваща трансфер в друг отбор.За първите си шест сезона в Мейджър лийг – всичките с екипа на Рокис (2013-2018), Нолан Аренадо спечели шест пъти "Златна ръкавица" и четири пъти участва в Мача на звездите (2015-2018). Средният му коефициент на батиране е .291 със 186 хоумръна и 616 RBI.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 148

1