Нийл Ленън се завърна в Селтик

Шотландският гранд Селтик бързо намери заместник на напусналия Брендън Роджърс, който ще застане начело на английския Лестър. Новият мениджър на "детелините" ще бъде бившият футболист на тима Нийл Ленън.

"I'm here for the club. The club comes first and I want to bring as much success here as I possibly can."



Neil Lennon speaks to @CelticTV's @gerrymcculloch1 in his first interview since returning as #CelticFC manager.



Welcome home, Neil pic.twitter.com/aIPdoGrXmT