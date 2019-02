Италия Уанда Нара отпраши с децата за Дубай 27 февруари 2019 | 07:20 0 0 0 0 3 View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Feb 26, 2019 at 8:23am PST В същото време Икарди отново е под въпрос дали ще попадне в групата за гостуването на Каляри. Официално той е контузен, но прегледите показаха, че проблемите му с коляното не са големи. Въпреки това той може да избере операция, което ще го извади със сигурност от сметките на треньора Лучано Спалети до края на сезона. Междувременно Уанда Нара говори пред списание "Дженте", като описва работата си като агент на Икарди като "революционна". Скандалната половинка на нападателя на Интер Мауро Икарди Уанда Нара напусна Милано в разгара на скандала между клуба и съпруга й, който беше разжалван като капитан и изваден от групата заради отказа да поднови договора си. Атрактивната аржентинка вече събира тен на плажовете в Дубай, където заведе и децата си.В същото време Икарди отново е под въпрос дали ще попадне в групата за гостуването на Каляри. Официално той е контузен, но прегледите показаха, че проблемите му с коляното не са големи. Въпреки това той може да избере операция, което ще го извади със сигурност от сметките на треньора Лучано Спалети до края на сезона. Междувременно Уанда Нара говори пред списание "Дженте", като описва работата си като агент на Икарди като "революционна". "Във футбола има много мачизъм. Смята се, че след като съм жена, трябва да си стоя вкъщи. Много мои приятелки и футболни съпруги ми се чудеха в началото, но вече ме търсят, за да представлявам мъжете им", похвали се Нара, която е категорична, че двамата с Мауро не искат да напускат Италия.

