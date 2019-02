Зимни спортове Хиршер: Банско е приказен ски курорт с перфектни писти 27 февруари 2019 | 04:14 - Обновена 0 0 0 0 4 Голямата звезда на ските Марсел Хиршер похвали много организацията на световната купа в Банско на пресконференцията след гигантския слалом. В личния си блог австриецът разказва обширно за престоя в България и впечатленията си от курорта. Предлагаме ви текста му. Следваща спирка Банско... и за да сме честни: България и ски спорт, кой би помислил, че това е възможно? Имат ли те въобще планини? Карпатите? Чували ли сте къде са разположени и има ли ски курорти? Въпроси, които като австрийски скиор си задаваш в самолета за София, но изненадата е голяма. Банско е приказен ски курорт, който се издига на над 2500 м и разполага с модерни лифтове и влекове и перфектно подготвени писти. Това ни показва още веднъж, че карането на ски е много по-разпространено, отколкото си мислим. Стартовете от световната купа в Банско също бяха перфектно организирани. Цялата обстановка, финалът и трибуната, гостоприемството и подготовката на пистите - всичко това бе безупречно и дори по-добро от някои негативни изключения при нас в Алпите= Целта в Банско беше независимо от местните условия да се съберат колкото е възможно повече точки, затова и в плановете ми влизаше комбинацията, която винаги е едно екстремно предизвикателство. View this post on Instagram A post shared by Marcel Hirscher (@marcel__hirscher) on Feb 24, 2019 at 5:11am PST Особено след като и този път не успях наистина да се подготвя, тъй като фокусът на тренировките, разбира се, бе върху моите коронни дисциплини, а и за последно карах супергигантски слалом на финалите на световната купа в Оре миналата година. Преди старта в Банско имахме един-единствен тренировъчен ден. На този фон и с оглед на екстремните климатични условия в Банско бях всичко друго, но не и недоволен от изоставането си от 1,83 сек. Разбира се, щеше ми се да съм още малко по-близо до най-доброто време, за да имам по-добър стартов номер за слалома, но в крайна сметка завърших 18-и и съответно тръгвах 13-и във втория старт. За щастие, пистата бе достатъчно добра, за да мога да измъкна повече от карането си, което ми се получи. Така или иначе победата бе недостижима, тъй като Алекси с петото си място в супергигантския слалом отново показа класата си на поливалентен скиор. Той просто е гениален. За мен второто място и 80-те точки бяха топпостижение за деня и още една голяма крачка към спечелването на голямата световна купа за 8-и път. За това става дума в момента и може би фокусирането бе малко прекалено, както дойде да покаже последният ден в Банско... След като супергигантският слалом бе отменен, остана само гигантският, който бе белязан от много специалните условия. Снеговалежът и изключително ниските температури промениха толкова пистата, че намалиха обратния натиск върху ските. Трябваше да се кара с чувство и това се превърна в предизвикателство за всички. Със солидно каране в първия манш успях да оглавя класирането. Във втория, за съжаление, лекотата при карането ми липсваше. Задачата да не отпадна, за да мога непременно да спечеля точки, беше в главата ми. Някои малки грешки направиха втория ми манш посредствен. Въпреки това накрая бях много доволен. Станах втори, с което си осигурих малкия кристален глобус в гигантския слалом и доста подобрих изходните си позиции за спечелването на генералното класиране - какво да искаш повече? Особено като се има предвид, че в предишните години не ми се бе удавало да си осигуря толкова рано малките глобуси в слалома и гигантския слалом. След изтощителните последни седмици за мен сега идва време за почивка и регенерация, защото все още не съм съвсем здрав. Както бе обявено, пропускам Квитфил. Вместо състезания в края на тази седмица ще започнем специални тренировки за преминаването на вратите в слалома и гигантския слалом, за да може след 12 дни в Кранска гора да използваме пълния ми потенциал във финалите на световната купа. Дотогава ви желая още слънчеви дни за ски и всичко добро! Ще се видим в Словения! Ваш Марсел. "24 часа"

Още по темата

0 0 0 0 4 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1975 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1