Пак без Казийски в националния

Матей Казийски почти сигурно няма да облече отново фланелката на националния отбор по волейбол. Българският топиграч е взел решение да не се завръща в тима за олимпийската квалификация, на която сме домакини през август. Силвано Пранди, който малко преди Нова година пое за втори път националния, разговаря с Казийски и той му обеща да помисли върху поканата. В крайна сметка обаче легендата на Тренто едва ли ще направи крачката.

Матей се оттегли от представителния тим преди олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Тогава той подкрепи старши треньора Радостин Стойчев, който влезе в конфликт с федерацията, и отказа да води България на игрите. Двамата поставиха ултиматум, че ще участват само ако се смени цялото ръководство на БФВ. Стойчев дори предложи свой кандидат за председателския пост.

В годините досега бяха правени доста опити за връщането на Казийски, но всичките неуспешни. Първо Камило Плачи, който пое тима след олимпиадата в Лондон, разговаря със звездата. След това Пламен Константинов пробва да разубеди бившия си съотборник в националния, но той остана непреклонен.

На свой ред и Пранди покани най-успешния ни състезател да помогне на националния по пътя към игрите. Изглеждаше, че този път юношата на Славия, който спечели всичко възможно с Тренто, може да промени решението си. Той самият сподели в интервю, че изпитва уважение към Пранди и ще помисли над предложението му.

