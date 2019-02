1/2-финал за Купата: Лацио - Милан 0:0, гледай на живо тук!

Mister Inzaghi ha scelto la formazione per #LazioMilan : @quissanga91 torna in campo dal 1'! pic.twitter.com/Wi4PzisMti

Here's how we line up for tonight's #CoppaItalia semi-final

Gli 11 rossoneri in campo per #LazioMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/myInptZUpb