Григор Димитров потвърди участие във Вашингтон и Виена

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще участва в турнирите във Вашингтон и Виена от сериите АТР 500. В столицата на САЩ събитието ще се проведе между 29 юли и 4 август, а в столицата на Австрия - между 21 и 27 октомври.

Миналата година във Виена Димитров отпадна още на 1/16-финалите, губейки първия си двубой от представителя на Казастан Михаил Кукушкин с 4:6, 6:4, 4:6. Така той няма никакви точки за защитаване в надпреварата, в която ще участва за втори път в кариерата си.

