ММА Витор Белфорт преговаря с ONE Championship 26 февруари 2019 | 16:13 0 0 0 0 0 Бившият шампион в полутежка категория на UFC Витор Белфорт се оттегли от ММА миналата година, но явно това скоро ще се промени. 41-годишният боец в момента преговаря с ONE Championship и съвсем скоро може да се присъедини към организацията. Миналата година той беше нокаутиран от Лиото Мачида и договора му с UFC изтече. Преди няколко дни той се щракна с основателя на ONE Шатри Ситиодтон и присъства на последното им събитие, а според известния журналист Ейриъл Хелуани двете страни преговарят, но не са постигнали съгласие към момента: Thank you to my bro Vitor Belfort for spending the day here at ONE Championship! Catch him tomorrow night cageside as my guest! And stay tuned for some big news! @vitorbelfort #WeAreONE pic.twitter.com/f2zIkhYYgq — Chatri Sityodtong (@yodchatri) February 21, 2019 Преди няколко часа Ситиодтон сподели, че скоро ще обяви ново попъление и явно това ще бъде Витор: I'm getting ready to announce some big athlete signings for ONE Championship!



