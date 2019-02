Медведев се срина срещу световния номер 113 в Дубай

Квалификантът Ричардас Беранкис изигра невероятен мач срещу Даниил Медведев на старта на основната схема в Дубай и го отстрани след 6-3 6-3 за малко под час и половина на корта. Шампионът от Sofia Open ’19 нямаше никакъв ритъм в играта си, допусна много непредизвикани грешки и вкара едва 52% от първите си сервиси. Това доведе до много повече агресия от страна на литовеца на втория сервис на руснака и именно оттам дойде разликата в резултата.

В следващата фаза от надпреварата световният номер 113 ще се изправи срещу Матео Беретини или Денис Кудла.

