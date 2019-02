Антъни Джошуа: Ще променя физиономията на Милър (видео)

Световният шампион на IBF, WBO и WBA в тежка категория Антъни Джошуа (21-0, 20 КО) се закани да промени лицето и тялото на следващия си опонент - Джарел Милър (23-0-1, 20 KO). Двамата ще се изправят един срещу друг на 1 юни в легендарната “Медисън Скуер Гардън” в Ню Йорк.

“Аз съм добър боксьор и удрям тежко, а също така съм побеждавал по-добри опоненти от който и да е боксьор в момента. На първи юни ще променя физиономията на Милър, както и тялото му. Ще бъда хирург и ще ти трябва грим след това, защото ще изглеждаш по друг начин”, обърна се Джошуа към съперника си на пресконференция в Лондон.

Anthony Joshua Raps about what he will do to Big Baby Miller in the Ring pic.twitter.com/YAZ7Kg6C2Q