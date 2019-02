Снукър Снукърът се завръща в Азия за Indian Open 26 февруари 2019 | 12:41 0 0 0 0 0 Снукърът се завръща в Азия за Откритото първенство на Индия, което ще ангажира графика на майсторите на щеката преди предстоящия “Шампионат на играчите” между 4 и 10 март. Indian Open започва в сряда и ще приключи в неделя - само няколко часа преди началото на голямото събитие в Престън, на което ще участват играчите от топ 16 в едногодишната ранглиста. Припомняме, че турнирът в Индия трябваше да се проведе през септември миналата година, но големите наводнения в Керала направиха невъзможно организирането му тогава. Така той се явява ранкинг турнир номер 15 за настоящата кампания и топ наградата е 50 000 паунда. Защитаващият титлата си от 2017-а Джон Хигинс се завръща в град Кочи, като ще бъде сред фаворитите, макар да не се намира в добра форма през сезона. It’s slightly warmer than Watford



Snooker returns to its homeland this week - India!



Wednesday Schedule: https://t.co/2pKt5De1M5 #IndianOpen pic.twitter.com/1Sk9Ds5Jja — World Snooker (@WorldSnooker) February 25, 2019 Сред големите пропускащи турнира са Марк Селби, Марк Уилямс и Рони О’Съливан, както и доста други “членове” на топ 16. Марк Алън и Нийл Робъртсън се отказаха да пътуват до Индия в последния момент и така само шестима от топ 16 ще вземат участие. Хигинс е първи поставен и ще изиграе квалификационния си мач в залата в Кочи срещу Ашли Хъгил. В отсъствието на доста от звездите хора като Джак Лисовски изглеждат пред добра възможност за сериозен поход, а Шон Мърфи ще опита да възвърне най-силната си форма. Двамата ще започнат в Индия срещу местни аматьори, а шампионът от Shoot Out Тепчая Ун-Ну също може да бъде считан за претендент - през 2015-а Майкъл Уайт направи дубъл с победа в Shoot Out и Indian Open следващата седмица.

