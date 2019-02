Ясни са всички участници на Световното по баскетбол

Тази нощ станаха ясни всички отбори, които ще участват на световното първенство по баскетбол в Китай от 31 август до 15 септември. Последните квоти за мондиала извоюваха Пуерто Рико и Диминиканската република.

Предстоящото световно ще е първото с 32 отбора. Жребият ще се състои на 16 март и ще бъде теглен от Коби Брайънт.

