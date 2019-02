Винялес и Yamaha най-бързи в последния ден от MotoGP теста в Катар

Маверик Винялес от тима на Yamaha записа най-бързата обиколка в последния ден от предсезонния тест на MotoGP в Катар. Сателитният пилот на конструктора - дебютантът Фабио Куартараро остана с втора най-бърза обиколка, а Валентино Роси зае четвъртата позиция, с което Yamaha окупираха челото.

Защитаващият титлата си в кралския клас Марк Маркес (Honda) записа трето време. Испанецът бе и сред състезателите, които претърпяха инцидент на пистата "Лосаил" днес. Марк падна на шестия завой в предпоследния час, докато новият му съотборник Хорхе Лоренсо падна на втория завой, но направи значителен прогрес и завърши деня пети, на само 0.04 сек изоставане от Маркес.

Para finalizar una pretemporada completa tocaba probar el hombro. A pesar de la caída, muy buenas sensaciones

To finish a full preseason it was time to test the shoulder. Despite the crash, very good feelings! #QatarTest

(Photo from @GigiSoldano) pic.twitter.com/tovGwJtUXa