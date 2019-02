Перейра печели слава с атрактивните си изпълнения в клетката (видео)

Бразилската нинжда Микел Перейра взе участие на събитието Road FC 52, което се проведе миналия уикенд в Сеул. Той се изправи срещу Дае Сун Ким и си спечели слава благодарение на атрактивните си изпълнения, които рядко може да се видят в клетката. Перейра доминира над своя опонент и успя да го победи с нокаут във втория рунд. Ето и неговите изпълнения:

This man is a hero. Instant hall of famer. https://t.co/jYh4CE2zSk