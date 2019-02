ММА Обратно броене до UFC 235 (видео) 25 февруари 2019 | 19:07 - Обновена 0 0 0 0 1 Този уикенд UFC се завръщат в Невада, където ще проведат едно от най-интересните си събития за годината. Едни от най-големите звезди взимат участие на UFC 235. В главната битка шампиона в полутежка категория Джон Джоунс ще се бие срещу Антъни Смит, а в подглавната битка шампиона в полусредна категория Тайрон Уудли ще брани пояса срещу Камару Усман. UFC 235 Fight Week!

Who YOU got?! pic.twitter.com/OeH9EXOgaA — UFC Aus/New Zealand (@UFC_AUSNZ) February 25, 2019 Това далеч не е всичко, защото бившия шампион Роби Лоулър посреща в UFC друг бивш шампион в лицето на Бен Аскрен. Този уикенд ще станем свидетели на зрелище, а докато чакаме може да погледнем зад кулисите благодарение на обратното броене до UFC 235: 2 Title Fights on 1 STACKED card#UFC235 this Sunday on Pay-Per-View https://t.co/Jw9xeWl9fx pic.twitter.com/AbQS7Dalau — UFC Aus/New Zealand (@UFC_AUSNZ) February 25, 2019 Ето я и бойната карта за събитието:



Главна карта: Джон Джоунс срещу Антъни Смит

Тайрон Уудли срещу Камару Усман

Роби Лоулър срещу Бен Аскрен

Тейша Торес срещу Уайли Жън

Коди Гарбрант срещу Педро Муньос

Прелими: Джереми Стивънс срещу Забит Магометшарипов

Миша Циркунов срещу Джони Уокър

Коди Стаман срещу Алехандро Перес

Диего Санчес срещу Мики Гал

Ранни прелими: Едмен Шахбазян срещу Чарлс Бърд

Джина Мазани срещу Мейси Чиасон

Марлон Вела срещу Франки Саинц

Поляна Виана срещу Хана Сайфърс mma.bg

